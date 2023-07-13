起勢搶攻！京東大模型「言犀」料8月上線　股價漲逾6%

據介紹，言犀可以在智能零售、金融科技、智能醫療、智能工業、智能營銷、智能政務領域應用，可以進行行業數據準備、大模型開發、訓練加速和部署。

京東探索研究院院長何曉冬介紹，言犀大模型支持語言、語音、視覺、多模態等，70%通用域數據，結合30%的行業數據，實現基座模型+垂直領域模型的精調，可服務於零售、金融、教育、政務等領域。

何曉冬透露，計劃在2024年上半年全面開放大模型能力，向產業輸出定制化模型。此外，京東也在探索從語言大模型走向多模態數字人交互，而具身智能也將是京東探索研究院未來重點探索方向。

京東集團首席執行官許冉表示，大模型在京東內部已經取得明確的實踐效果，也制定了「三步走」的明確規劃，分別是在內部打造通用大模型、在內部的產業場景大規模實踐，大模型的價值在內部充分驗證後，再開放給合作夥伴。