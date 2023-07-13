長實逾207億元賣波老道項目告吹　沒收買家逾20億訂金

長實集團( 01113 )去年9月28日宣布將港島半山豪宅樓盤21 BORRETT ROAD餘下152個單位及全部車位，悉售予新加坡華瑞資本(Sino Suisse Capital)，作價約207.66億元，引起市場廣泛關注。華瑞資本合夥人阮思玲於交易宣布不久後向傳媒表示，接手21 BORRETT ROAD主要是看好中國未來經濟發展跑贏全球，以實際行動對香港及內地前景投下信心一票。

不過，長實周四(13日)於通告指出，由於對方並無遵照買賣協議條款支付金額為10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。因此，長實方面已根據買賣協議向對方發出終止通知﹐致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的訂金20.76億元。

長實認為，終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及股東的整體利益造成任何重大不利影響。

翻查資料，長實去年9月以公司轉讓形式，將旗下港島半山豪宅樓盤21 BORRETT ROAD餘下152個單位及全部車位，悉售予新加坡華瑞資本旗下基金LC Vision Capital，套現約207.66億元，估計錄得約63億元收益。值得留意是，長實提供買家貸款，最多涉及103.83億元。

該項目位處半山的波老道，屬超級豪宅項目，地皮於2011年6月由長實斥116.5億元透過政府拍賣投得，平均每方呎樓面地價高達26,763元。其後共分兩期發展，設有5座樓高18至22層的住宅大樓，合共提供181伙。

長實執行董事趙國雄表示：「21 BORRETT ROAD豪宅項目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市況重新作出銷售安排。」

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，港島半山豪宅交易告吹，反映外資機構對香港住宅及豪宅市場後市睇法傾向保守，或預期樓價還有10%以上跌幅，故此選擇放棄交易。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於交易涉及金額龐大，在現時高息環境下，買方在財務上的壓力遠比開始收購時高，或因而取消成交。而現時市場整體資金不足，部分大額交易在短期內或受到擱置甚至取消。