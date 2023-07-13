日股勁升超吸引！基金湧東京插旗搶人才

外媒報道，全球對沖基金及資產管理公司正在日本東京搶人才，以在日本擴張業務，趁機緊握投資者對日股濃厚的興趣。

東京對沖基金俱樂部負責人Stefan Nilsson表示，優秀的交易員、量化人員、營銷和業務開發人員供不應求，尤其是能夠適應文化的人才。

日本政府並希望提高東京作為國際金融中心的地位，雖然其某些方面不如香港或新加坡吸引，但日本修改外國基金經理的稅收制度，並推出英語服務以幫助公司在當地註冊。

高盛駐東京優質服務日本業務主管Masa Yanagisawa表示，許多全球對沖基金正在東京開設辦事處並招聘人才。他表示，專門從事股票長短倉策略和宏觀策略的投資組合經理和分析師是最渴市。

知情人士透露，截至4月份管理着約283億美元資產的美國對沖基金Point 72，預計到今年底將其東京業務人員規模從今年較早時的40多人，擴大到50人。消息指，規模更大的競爭對手Citadel正準備最早於今年在東京重新開設辦事處。

UBP高級分析師Cedric Le Berre表示，隨着投資者的興趣不斷增加，該公司目標是進一步擴大其日本覆蓋團隊。「考慮到緊張局勢和風險，部分全球投資者已在減少對中國的投資，並將這些現金重新部署在日本。」