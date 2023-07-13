證監會與會財局合力打擊上市發行人失當行為

證監會與會計及財務匯報局今天發出首份聯合聲明，這是兩家監管機構就規管香港證券及期貨市場加強合作後的一項舉措。

聯合聲明針對上市發行人以貸款為藉口，在可疑的情況下將公司資金轉移給第三方的個案有明顯增加的情況。這些貸款往往是在沒有充分的商業理據和適當文件紀錄的情況下獲批核或授出，某些個案更缺乏充分的風險評估、盡職審查或內部監控。當貸款沒有被償還時，上市發行人便蒙受重大損失。

該聲明載有證監會及會財局就上市發行人授出可疑貸款的觀察所得，亦列出其對上市發行人、上市發行人的董事、審核委員會及核數師在處理貸款及類似安排時應遵從的操守標準及做法要求。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，聯合聲明反映了證監會及會財局致力推動良好的企業管治

和維持資本市場的廉潔穩健，同時凸顯雙方共同努力訂立更具效能的監管框架，以維護香港作為國際金融中心的聲譽。

會財局行政總裁馬力表示，聯合聲明彰顯了會財局及證監會在打擊可能形式多變的市場失當行為方面的強大決心，目標是透過處理市場不當行為及不可取的做法，保持公眾對資本市場有效運作的信心。

證監會與會財局將繼續合作，維持香港資本市場的廉潔穩健，以保障投資大眾的利益。