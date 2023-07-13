洪水橋項目截票超購近10倍 周四僅錄6宗一手成交
2023年07月13日 21:29
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市場聚焦於即將於周六發售的全新盤，元朗洪水橋項目最終截收近2,000張入票，按首輪單位發售數量計，超額近10倍。大型銷售活動前夕，周四(13日)暫僅錄約6宗新盤成交。
●元朗洪水橋滙都I截收近2,000張入票
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都I，周四(13日)晚上8時已經截票。該集團執行董事關堡林表示，項目經過6日的收票階段，最終截近2,000張入票。按周六(15日)首輪出售188伙計，超額認購約9.6倍。
●啟德天瀧低座單位售3,199萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(13日)透過招標售出低座大樓Harbour Mansion的5樓A室，實用面積900方呎，三房間隔，以3,199萬元成交，呎價約35,544元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目由開售至今，累計售出24伙，套現逾11.6億元。
●何文田站瑜一．天海三房呎價約37,563元
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，於周四(13日)售出1A座19樓D室，實用面積996方呎，三房一套連儲物室間隔，以3,741.32萬元成交，呎價約37,563元。發展商指，買家為內地商人。整個瑜一系列項目累沽426伙，套現逾72.7億。
●將軍澳日出康城LP10三房1,931.4萬元成交
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新售出2B座52樓C室，實用面積1,042方呎，採三房間隔，成交價1,931.4萬元，呎價約18,536元。
●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價約26,340元
●長沙灣喜‧揚開放式戶447萬元沽
喜雋發展的長沙灣喜‧揚，最新沽出7樓C室，為實用面積216方呎的開放式單位，成交價447.14萬元，呎價約20,701元。
●啟德HENLEY PARK提價8%重售低座單位
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，由本月初開售至今，累沽約254伙，吸金逾23.9億元。該盤於周四(13日)修改價單，將1伙近日遭取消交易的低座B座3樓C室提價約8%，並安排於下周一(17日)先到先得重售，最新折實價為662.4萬元，折實呎價約21,861元。
●馬頭角瓏碧全新連家具單位曝光
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧，周三(13日)對傳媒開放現樓全新一房連家具單位，該單位為25樓C室，實用面積281方呎，室內以現代時尚為主題設計，選用灰色、白色及原木家具。發展商指，目前開放式及部分一房戶均享有雙層家具組合優惠，一房買家額外支付2萬元即可獲價值15萬元的雙層家具組合套裝。 自優惠推出後，已獲近九成買家選用。截至昨日，該盤累售66伙，套現近5.4億元。
●上水天巒洋房重新以4,130萬元沽出
新地(00016)旗下上水洋房項目天巒，周四(13日)透過招標形式以4,130萬元重新沽出於2021年底遭取消交易的洋房，成交價較1年半前高約8.6%。上述為蘇黎世大道2號洋房，實用面積2,041方呎，地下為客廳及飯廳，外連1,493方呎花園，1樓設有3間睡房，對上連703方呎天台，成交呎價約20,235元。買家採用5年付款計劃入市，並享有提前入住優惠。而撇除有機會屬內部轉讓的交易後，上述屬該盤近兩年來首宗一手成交。資料顯示，該洋房曾於2019年6月以3,803.31萬元售出，期後於2021年12月終止交易，現時重新獲承接。