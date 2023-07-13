洪水橋項目截票超購近10倍　周四僅錄6宗一手成交

市場聚焦於即將於周六發售的全新盤，元朗洪水橋項目最終截收近2,000張入票，按首輪單位發售數量計，超額近10倍。大型銷售活動前夕，周四(13日)暫僅錄約6宗新盤成交。

●元朗洪水橋滙都I截收近2,000張入票

●啟德天瀧低座單位售3,199萬元

●何文田站瑜一．天海三房呎價約37,563元

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，於周四(13日)售出1A座19樓D室，實用面積996方呎，三房一套連儲物室間隔，以3,741.32萬元成交，呎價約37,563元。發展商指，買家為內地商人。整個瑜一系列項目累沽426伙，套現逾72.7億。

●將軍澳日出康城LP10三房1,931.4萬元成交

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新售出2B座52樓C室，實用面積1,042方呎，採三房間隔，成交價1,931.4萬元，呎價約18,536元。

●堅尼地城KENNEDY 38開放式戶呎價約26,340元

●長沙灣喜‧揚開放式戶447萬元沽

喜雋發展的長沙灣喜‧揚，最新沽出7樓C室，為實用面積216方呎的開放式單位，成交價447.14萬元，呎價約20,701元。

●啟德HENLEY PARK提價8%重售低座單位

●馬頭角瓏碧全新連家具單位曝光

●上水天巒洋房重新以4,130萬元沽出