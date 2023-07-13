美股道指升107點　達美航空收入盈利齊破頂

各項經濟數據均預示美國通脹壓力正在消退，意味聯儲局可能會更快退出緊縮貨幣政策。美股3大指數周四早段向好，道指升107點，報34,454點；標指升25點，報4,497點；以科技股為主的納指升131點，報14,050點。

港股夜期升勢未完，現報19,449點，升53點，高水98點。

外媒引述消息指，Facebook母公司Meta的開源人工智能（AI）大語言模型「LLaMa」商業用版本即將推出，該產品可以幫助企業自行建構AI聊天機械人。有趣的是，「LLaMa」一詞出自英文的「Llama」，意為美洲羊駝，又稱「草泥馬」。Meta股價周四早段升1.8%。

百事公司公布截至6月17日止季度業績，收入按年升10.36%至223.22億美元，純利按年大增92.3%至27.48億美元，主要由於去年同期受俄烏戰爭影響，曾經錄得約13.59億美元的無形資產減值，經非公認會計準則(Non-GAAP)調整後，季內純利按年增長11.96%至28.92億美元。

該公司將全年內生收入增長預測調升兩個百分點至10%，固定匯率計每股盈利增長預測調高3個百分點至12%，股價早段曾升1.73%。

達美航空股價上漲1.7%，此前該航空公司公佈了有史以來最高的季度盈利和收入，並上調了2023年盈利預測。