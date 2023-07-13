半新盤易手蝕賣多！西貢屯門均見揸5年仍輸錢沽

樓市近期不少成交屬蝕讓個案，西貢逸瓏海滙兩房單位以855萬元沽出，原業主持貨近5年帳面虧蝕52萬元，屯門上源也有兩房單位不足5年貶值約43.4萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李振榮表示，西灣河欣景花園3座中層C室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，以850萬元成交，呎價約12,355元。

●世紀21杏花邨鄭智鐘表示，柴灣杏花邨48座中層7室，實用面積約713方呎，三房間隔，3個月前放盤叫價1,180萬元，終減價180萬元，以1,000萬元成交，呎價約14,025元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指出，北角港濤軒高層C室，實用面積約985方呎，四房連套房間隔，望全維港海景，減價400萬元，成交價3,380萬元，呎價約34,315元，呎價創項目標準戶新高。

●中原林龍南稱，北角城市花園低層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，累減127萬元，以973萬元沽出，呎價約15,543元。

●中原陳偉華表示，灣仔囍滙高層J室，實用面積約532方呎，一房間隔，叫價1,500萬元，放盤3個多月，減價後以1,330萬元沽出，呎價約2.5萬元。

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新界區

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山海典居1座低層D室，實用面積約491方呎，兩房單位，議價17萬元後，以703萬元獲承接，呎價約14,318元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦泰苑J座高層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價510萬元，呎價約9,865元。

●世紀21奇豐張翠珊指出，馬鞍山薈朗1座低層A06室，實用面積約283方呎，一房間隔，開價560萬元，累減142萬元，以418萬元獲承接，呎價約14,770元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙2座高層B室，實用面積約592方呎，兩房間隔望山景，以855萬元沽出，呎價約14,443元，低市價5%。原業主於2018年9月以907萬元購入單位，持貨至今帳面虧蝕52萬元，物業跌價約5.7%。

●中原黃國強表示，青衣居屋青盛苑低層2室，實用面積約381方呎，兩房間隔，叫價400萬元，減至345萬元已補價自由市場價沽出，呎價約9,055元。

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣本月暫錄兩宗成交，屋苑8座中層E室，實用面積約537方呎，兩房間隔，累減40萬元，以580萬元成交，呎價約10,801元。

●利嘉閣黃錦鵬稱，屯門上源3B座低層A室，實用面積約446方呎，兩房間隔，以500萬元售出，呎價約11,211元。原業主於2018年10月以543.4萬元買入單位，持貨不足5年帳面虧蝕約43.4萬元，期內跌價約8%。

●祥益盤嘉茵表示，屯門玫瑰花園中層B室，實用面積約660方呎，三房間隔，減價20萬元，以608萬元易手，呎約9,212元，稍低於市場價。

●祥益黃慶德指出，屯門居屋富健花園4座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，以406萬元未補價第二市場價成交，呎價約6,858元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳中心13座低層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，今年1月約850萬元放售，減至807萬元成交，呎價約15,855元。

●中原張朗霆指出，將軍澳新寶城2座低層H室，實用面積約436方呎，兩房間隔，開價730萬元，大幅降價92萬元，以638萬元易手，減幅達13%，呎價約14,633元。

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