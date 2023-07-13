外國企業「染藍」權重為何設限？恒指公司黃偉雄親自解釋...

恒指公司上周宣布，將會在11月進行第三季指數檢討時，把香港主要上市的外國公司納入恒生指數及恒生科技指數選股範疇，但設權重限制。恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，市場還未肯定加入外國公司後對指數的影響，所以初期加入了限制。

至於侷限主要上市的外國公司才符合恒指及科指成份股的候選資格，黃表示是回應市場人士希望相關公司與大中華有更多關聯性的訴求。

為提升恒指所進行的優化措施已實施兩年，恒指亦在今年6月達到80隻成分股的中期目標，黃表示，指數的市值覆蓋率由2020年的53.8%提升至最新的64.3%，同時恒指改以7個行業組別選股後亦變得更多元化，與整體市場的行業分布更接近。未來會繼續朝著100隻成份股目標進發，未有時間表，但若有合適的股份就會加入。

黃又說，倘以累計總回報(資本增值+股息收入)計，恒生指數的股息累計指數(HSTRI)自1990年1月來的年化回報率為10%。使用HSTRI模擬2001年至2022年之間的強積金回報，內部回報率亦有4.6%。