東方日報B2：港存款保障額擬增至80萬

存保會稱，香港的銀行體系穩健，存保計劃設計簡單易明，能達到保障香港小存戶的主要目標。

這些年全球貨幣發行量大增，如今已重納通脹周期，銀行存款保障制度亦要適時檢討，以保障存戶利益，並加強市場對銀行體系的信心。香港存款保障委員會周四(13日)發表諮詢文件，就存保計劃提出多項優化建議，包括把現時的存款保障額上限，由現時的50萬元提高至80萬元，令更多銀行存戶獲得全額保障，現階段目標是在2025年落實生效。

存保會在周四起展開為期3個月的諮詢，諮詢期至10月12日。自2021年，該會開始着手檢討整個存保計劃，主席劉燕卿重申，這次是常規檢討，並不是由早前美國地區性銀行倒閉事件引發，但在檢討中亦有考慮相關事件及影響；檢討結果反映計劃多方面都符合國際標準，只是若干範疇仍可進一步完善，故重申香港的金融安全網很健全，只是當局要與時並進，而非危機逼近才做檢討。

就存款保障額只調高至80萬元，劉指有關建議乃考慮一籃子因素，當保障額在50萬元時，獲全額保障存戶比率實際上略低於國際水平，反之若大幅調高至100萬元，成本效益是不成比例。這次建議把存款保障額提升至80萬元，是經過深入評估，除了符合國際標準，亦能夠跟上通脹，實質保障額還增加21%。此外，保障額相對人均本地生產總值的百分比由現時的129%提高至206%，接近其他主要經濟體的中位數，形容保障額度適當。

根據建議，若存款保障額由50萬元提升至80萬元，獲全額保障存戶會由約2,040萬存戶，增至2,123萬存戶，佔銀行體系總存款的25%；而受保障存款總額估計由現時約2.6萬億元，增至約3.29萬億元。

另外，結構性存款如外幣或股票掛鈎存款，及年期超過5年的定期存款，與過去一樣，沒建議納入保障範圍。該會總裁何漢傑表示，前者特質算是投資產品，後者沒有納入乃提供這類產品的銀行不多，對整體存戶及銀行的影響不大。

諮詢文件提及，留意到美國聯邦存款保險公司提出多項改革美國存款保險制度的方案，以期化解早前銀行倒閉引發的金融穩定問題，如提供無上限的存款保險等。存保會稱，香港的銀行體系穩健，存保計劃設計簡單易明，能達到保障香港小存戶的主要目標，行之有效，故認為存保計劃現行設計仍適用於香港。

何又指，存保計劃增加了存戶對香港銀行體系的信心，所以業界樂見這個制度存在，但希望在成本及效益之間取得平衡。該會與銀行溝通，初步反應正面，有信心計劃得到銀行業支持，並歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。

按存保計劃之運作機制，一旦有銀行倒閉，存保會將根據備用信貸安排向外匯基金借款，以便向存戶發放補償。惟存保計劃自2006年啟動以來，香港並無銀行倒閉。