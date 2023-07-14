陸秉鈞：ChatGPT潛力仍未發揮　未來有呢兩大應用...

不經不覺間，ChatGPT已經推出超過大半年，帶領全球包括香港掀起一股「ChatGPT熱」，但近日有最新數據顯示，此熱潮開始出現「冷卻迹象」。根據分析公司Similarweb的公開的數據顯示，ChatGPT的訪問量在過往數月持續下降，剛剛公布的6月份數據，更錄得下跌，達9.7%! 而且，另一AI聊天技術陣營的character.ai也出現同樣的情況。但這「新鮮」數據未有觸發投資者的驚恐，主要概念股微軟(MSFT.US)和英偉達(NVDA.US)等股票未有太多變化。不少人認為這個使用量下跌，主因應該是暑假來臨後學生不再需要交功課/寫論文，並且相信「9月開學後此數據又會重新上升」云云。的確，目前僅視作為「高級版搜尋器」的方式來使用的人群內，學生用來寫作業肯定佔比不小。

除了給當成為「高級版搜尋器」來使用外，微軟也開始提升至「應用」層面，短期將讓WINDOWS 11作業系統內使用ChatGPT，並將與OFFICE等一眾自家文書軟件結合，大大立體地提高作業的效率和出品。微軟是希望讓此項目變為一個「賺錢機會」，實現商業化。

但筆者透過POE使用ChatGPT長達數月，並且觀看不少應用視頻，認為目前ChatGPT這類生成式AI式的發展方向不應該僅止於此。如果拿電腦的發明做比喻，將ChatGPT用於做功課和文書處理，就像將電腦只用在數學運算和當成是打字機的使用一樣，如果投資者以現在已有的場景進行「簡單應用」來想像和尋找投資標的，將非常容易偏離投資科技潮流的初衷，因為ChatGPT的未來，遠不於於此。投資者需要「提升維度」去想它的未來。以下是筆者在結合現在科技技術後所想到的發展：

1. 思考型機械人：自從電腦的面世後，人類對擁有思維能力機械人的熱忱就從來沒有降低過。近年內，機械人的硬件配套上，已經是非常成熟，目前所欠缺的，只是一個「大腦」而已。生成式AI如ChatGPT，很大可能是最後一塊拼圖。想像一下，未來你的私人秘書或者家庭教師，就是從這裏誕生…

2. 研發型機械人：企業研發新產品，將不再由「人」按市場需要來主導，而是反過來以智能運算進行項目推出，人在這裏反而是「協助」角色，按智能系統反饋提供它需要優化的資料，並協助進行實驗，建立優化迴路，直至產品系統判斷為可以正式推出為止..

目前此兩點上並沒有任何一間公司走向此新維度的發展。IBM(IBM.US)的Watsons比較類近第二點，但仍然以人為主導，而且相關AI技術仍未成熟。但隨着生成式AI的指數式發展，目前科企公司向新維度的推進，將只會是時間問題。

富途證券交易部香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)