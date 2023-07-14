美匯跌穿100　納指漲1.5%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.7%，報99.76；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.1522；美元兌日圓處138.01；歐元報1.1222，英鎊報1.3126。金價處1,960.49美元。布油報81.54美元，紐油報77.22美元。比特幣(Bitcoin)升3.5%，報3.14萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指收報34,395點，升47點或0.14%；標指收報4,510點，升37點或0.85%；納指收報14,138點，升219點或1.58%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,562點，升211點或1.08%。

●7月恒生指數夜期收報19,584點，升188點，高水233點，成交19,985張。

●紐約期油收報每桶76.89美元，升1.14美元或1.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.36美元，升1.25美元或1.56%。

●紐約期金收報每安士1,963.8美元，升2.1美元或0.11%。

●英國富時100指數收報7,440點，升24點或0.32%；德國DAX指數收報16,141點，升118點或0.74%；法國CAC指數收報7,369點，升36點或0.5%。

●山東黃金盈喜，料半年純利按年升最多7成。

●貴州茅台料半年純利356億人幣，按年升19%。

●新加坡次季GDP按季增長0.3%，勝預期。

●全球復甦放緩，IEA下調2023全球石油需求預測。

●美國6月核心PPI按年升2.4% 當周首申失業救濟人數少過預期

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