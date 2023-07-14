有運行？美匯回軟利人民幣 大行估最牛見呢個水平...

美元強勁上升勢頭回軟，人民幣有望加快升值？美國通脹降溫，市場憧憬聯儲局即將結束本輪加息周期，甚至預期當局將會減息，美元轉弱，美匯指數失守100大關；反觀人民幣近日轉強，接連升穿多個關口。瑞銀集團(UBS)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)等大行均睇好人民幣前景，估計到今年底，人民幣兌每美元將重上7算，甚至進一步升值。

離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.1446，在岸價(CNY)見7.1422；周五(14日)中間價報7.1318，按日上調209點子，連升6天。交易員指，隔夜美匯指數跌穿100關，提振人民幣表現。

瑞士百達資產管理大中華區債務主管Cary Yeung表示，人民幣經過過去兩個月急速貶值，下半年將更具韌性，負面因素已被消化，儘管最近面臨挑戰，但該行仍相信，在貨幣和財政方面支持下，經濟將持續復甦。

法國巴黎銀行大中華區外匯及利率策略主管Ju Wang表示，由於美元收益率預計將下滑，因此本輪人民幣貶值已進入後期，預計本季人民幣匯率將維持在7.1至7.4之間，年底將升值至6.95。

瑞銀財富管理亞太區投資總監Yifan Hu表示，美國的利率溢價仍將存在，但如果中國不大幅減息，而且對聯儲局政策轉向的預期增強，對人民幣的影響將得到遏制，其團隊預計，到年底人民幣匯率將見6.9。

興業研究表示，套息交易實質性反轉或需等待日本央行實質調整利率政策，若日央行收緊利率政策，日圓升值將帶動人民幣進一步反彈。