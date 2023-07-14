【認購攻略】銀債保底息5厘勝定存　專家教你點部署

新一批銀債保底息有5厘，「老友記」應該點部署？中國銀行（香港）有限公司個人數字金融產品部副總經理周國昌形容這批銀債吸引力算高，尤其半年結過去之後，港息稍微回落，此時推出銀債的時機「恰到好處」，加上產品認知度高、低風險，相信最終會錄得超額認購。

周表示，視乎客戶資金流動性，在這次循環配發機制下，建議每位老友記認購25至30手。

根據政府統計處的初步數字，在2022年，60歲或以上的市民接近220萬人，按年增加10萬人。由於合資格的長者增加，周相信今次認購人數隨之增加，預計這批銀債會吸引30萬人「入飛」，平均每人認購20手，按此計，最終認購規模可能達到600億元。

不過，即使有贖回機制，他提醒投資者要量力而為。以往提早贖回率很低，反映投資者在資金安排方面考慮很周到。

至於香港上海滙豐銀行有限公司大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，這批銀色債券對高年紀的投資者而言是優質投資產品，算是可攻可守、投資回報穩定、設計簡單，市面上有齊這些特點的產品不多。

據網上資料，目前港元定存普遍企3至4厘水平。以三大發鈔行來看，滙豐銀行港元新資金定期存款優惠年利率，3個月及6個月分別為3.1厘及3.2厘；渣打銀行網上新資金定期存款優惠，擺放6個月及1年期均為3.4厘；中銀的新資金港元定存，亦享高達3.4厘的年利率。其他銀行如東亞銀行、大眾銀行、南洋商業銀行等，其港元定存年利率均達4厘水平。