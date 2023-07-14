國泰航空6月載客逾154萬人次　按年增9.3倍

國泰航空於6月份載客154.85萬人次，較2022年同月增加931.9%。收入乘客千米數按年上升527.9%。乘客運載率增加20.7個百分點至87.7%，以可用座位千米數計算的運力按年增加379.6%。今年首6個月，載客人次較去年同期增加2,230%，運力上升1,111%，而收入乘客千米數則上升1,685%。

國泰航空於6月份運載11.121萬公噸貨物，較去年同月增加6.4%。月內貨物收入噸千米數按年增加16.3%，運載率下跌6.7個百分點至61.7%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。今年首6個月，載貨量較去年同期增加23.8%，運力增加117.6%，而貨物收入噸千米數則上升83%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，很高興6月份的客運業務表現持續理想，6月25日的單日載客人次自疫情以來首次突破6萬關口。集團於月內繼續提升運力及增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。她又指，長途航線中的熱門留學地點，包括北美、英國及澳紐等需求亦見殷切，返港航班的平均載客率約90%，帶動6月份的整體載客率高達87.7%。

展望7月及8月，客運表現正面。劉凱詩指，隨着航班不斷增加，集團亦會為尊尚顧客重開更多貴賓室。另外，儘管夏季的貨運需求預料平穩，集團亦已加緊為需求於第3季後期回升作好準備，包括增加跨太平洋重點航線的運力。