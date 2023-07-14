【高盛推介】比亞迪逆市跌 年內出口按年增長10.6倍
2023年07月14日 12:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(13日)反彈，升約1.1%，今(14日)早逆市下跌。早上輕微低開後曾失守260港元水平，最低見259.4元。現報261.2元，跌約1.1%。據中汽協數據顯示，今年初至6月底，比亞迪共出口8.1萬輛整車，按年增長達10.6倍。有報道指比亞迪仰望U8豪華版料將在8月正式上市，並料9月開啟陸續交付。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，錄得約300萬元資金流入。淡倉於本周一及本周二共錄得約360萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高敏感度選擇可留意低街貨比迪購(18004)。高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品最高槓桿的比迪購(11237)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。牛證方面可留意比迪牛(61770)，與現價有約40元收回距離。
比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿8.9倍，高敏感度、低街貨。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月2日到期，實際槓桿11.6倍， 2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.9倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪牛61770，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.2倍，少數中期輕微價外條款。
比迪熊67687，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率18.6倍，市場上最高槓桿熊證之一。
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