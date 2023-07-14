【高盛推介】納指、標指創新高 市場聚焦大型銀行股次季業績
2023年07月14日 14:19
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：繼日前美國公布6月消費者物價指數，由5月的增加4%大幅放緩至增加3%，低於市場預期後，美國昨(13日)晚公布6月生產物價指數按月轉升0.1%，按年上升0.1%，亦低於市場預期。此外，有報道指美聯儲理事沃勒贊成今年美聯儲再加息兩次，每次加息四分一厘。
美股昨日繼續上升，納指曾高見15,602點，創一年新高，收市升264點或1.7%。標指曾高見4,517點，亦創一年新高，收市升37點或0.9%。道指升幅則相對較低，升47點或不足0.2%。市場聚焦將於今(14日)晚公布的美國大型銀行股第二季度業績。
觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於本周一至本周四皆錄得資金流入，合共約240萬元。
道指方面，好倉於上周五至本周三共錄得約80萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周三及本周四共錄得約170萬元資金流入。
標指方面，好倉於本周二及本周三共錄得約10萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周二至本周四皆錄得資金流入，合共約310萬元。
觀察市場上的美指認股證，可大致分為9月份到期及12月份到期的兩類產品，然而9月份到期的產品年期較短，風險較高。因此投資者可考慮選擇12月到期的產品以控風險。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿20.0倍，中年期、新上市。
道指沽10928，行使價29,701點，2023年12月15日到期，實際槓桿12.6倍，中年期。
納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿11.8倍，中年期、高槓桿。
納指沽10941，行使價13,000點，2023年12月15日到期，實際槓桿10.1倍，中年期。
標指購10905，行使價4,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿12.0倍，中年期、貼價。
標指沽10875，行使價3,685點，2023年12月15日到期，實際槓桿11.5倍，中年期。
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