西貢惠民路臨海地申建3幢分層住宅　提供168伙

西貢沙下惠民路一幅臨海土地，現為「鄉村式發展」地帶，最新向城市規劃委員會申請作分層單位及洋房混合發展，提供168個單位。

據相關文件，地盤佔地約136,587方呎，包括約21,475方呎政府土地，申請人要求改劃為住宅(乙類)6用途，擬議地積比率1.5倍，計劃興建3幢樓高3至10層的分層住宅，另提供14座3層高洋房，總樓面約203,659方呎。

資料顯示，上址亦曾於2021年提出改劃，以1.3倍地積比率興建兩幢分層住宅及24座洋房，當時申請人其持有地盤約81.5%業權，提供154個單位，惟該方案於2022年被城規會否決。

上述最新方案將地盤北面一部分面積剔出申請範圍，地盤面積較上次減少約4%，興建密度則上調約15%，單位量增加14伙，而是次申請人已持有地盤超過98%的私人地段。

申請人指出，該地盤規劃作為鄉村式發展地帶接近18年，至今仍未有任何小型屋宇進行申請或獲得正式許可，目前用作臨時露天停車場，以及被一些臨時搭建物佔用，浪費了土地資源作房屋發展。

由於地點位於沙下具考古研究價值地點的範圍內，申請人進行了初步考古影響評估，建議需要在施工前和施工期間諮詢古物古蹟辦事處，並進行考古調查。認為擬議方案可善用長期荒廢土地的發展潛力，適時回應規劃情況的轉變，利用長期荒廢的土地資源作額外房屋供應。