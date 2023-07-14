樓價指數連跌兩周共1.26%　創10周新低

樓價跌勢持續，中原楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報165.18點，按周跌0.30%，連跌兩周共1.26%，指數貼近今年4月底165.08點低位，創10周新低。雖然6月美國暫停加息，但相信加息周期未完結，二手市況持續低迷，短期整體樓價將會調整，估計第三季CCL下試163點水平。

CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，四大樓價指數齊跌2周，是2022年11月(即33周)以來首見，整體樓價有向下調整的趨勢。7月7日政府放寬物業按揭成數，而7月10日有中小型銀行上調新造H按封頂息至最優惠利率(P)水平，對本港二手樓價的影響將於7月下旬及8月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.91點，按周跌0.19%，連跌2周共1.29%。CCL(中小型單位)報164.39點，按周跌0.30%，連跌2周共1.39%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創18周新低，重返今年3月時水平。CCL(大型單位)報169.19點，按周跌0.30%，連跌3周共0.66%。

本周港九市區樓價續跌，新界兩區回升。港島CCL_Mass報164.83點，按周跌1.67%，連跌2周共2.62%。港島指數創21周新低，重返今年2月時水平。九龍CCL_Mass報162.71點，按周跌0.23%，連跌3周共1.98%。新界東CCL_Mass報178.25點，按周升0.89%。新界西CCL_Mass報152.80點，按周升0.69%。

隨着樓市調整，2023年整體樓價升幅逐步收窄。CCL累升5.36%，CCL Mass升6.14%，CCL(中小型單位)升6.24%，CCL(大型單位)升1.52%。港島升5.73%，九龍升7.91%，新界東升4.85%，新界西升5.07%。