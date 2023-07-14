道指期貨跌55點 比特幣及油價偏軟
2023年07月14日 16:15
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美匯指數報99.89；港匯見7.8176；離岸人民幣(CNH)報7.1417；美元兌日圓報138.23；歐元處1.1222；英鎊報1.3116。金價報1,956.95美元。油價微跌，布油報81.23美元，紐油處76.78美元。比特幣跌0.7%至31,150美元。道指期貨跌55點。
港股連升第5日。恒生指數高開184點於19,534點後升勢回順，全日升63點或0.33%，報19,413點，重上250天牛熊分界線(19,372點)，主板成交912.49億港元。
-國泰航空發盈喜，料上半年轉賺最多45億。
-國泰航空6月載客逾154萬人次，按年增9.3倍。
-國泰擬向員工發放最多6星期特別酬謝金。
-遠東酒店實業中途停牌。
-美孚九華徑燒烤場申建近6000伙，獲城規會通過。
-比亞迪等加入自動駕駛地圖平台產業聯盟，惟車股偏軟。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,237點，升1點或0.04%，成交額3,683億元人民幣。https://reurl.cc/dD937y
-有運行？美匯回軟利人民幣，大行估最牛見呢個水平...
-人行：人民幣會保持雙向波動，必要時糾偏單邊行為。
銀色債券：
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●港府再發行銀色債券，7月28日起接受認購，保底息5厘。
央行動向：
●「鷹王」布拉德突辭任儲行行長，轉任學院院長。
●加息周期未完？聯儲官員：今年仍需再加息2次遏通脹。
●首位女性舵手！布洛克獲委任為澳洲央行行長，接替洛威。
外地經濟：
●遊日注意！每百日圓兌5.6港元，Yen價有望迎5年來最長升浪。
●美國政府6月預算赤字2280億美元，按年大增1.5倍。
●新加坡次季GDP按季增長0.3%，勝預期。
●印度番茄價飆3倍，成箱重150公斤賊仔照偷走。