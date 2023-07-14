【產經直播】外圍市況向好 港股為乜唔跟升...？

美國通脹進一步降溫，隔晚美股做好，加上人民幣回勇，刺激港股連升第5日，恒指周五(14日)高開184點後就已經是全日最高位，之後升幅一度收窄至僅13點，低見19,364點，最終收市報19413點，升63點。外圍市況咁省鏡，港股點解冇動力、跟不足？

外圍方面，美國繼早前消費者物價指數(CPI)回落，最新公布的生產者物價指數(PPI)的最終需求，亦由5月的按年升0.9%，放緩至6月的0.1%，接近3年的低位兼低過市場預期，隔晚納指升幅逾1%，加上美匯指數失守100大關，美股仍然可以繼續跑贏？有咩板塊或個股不妨可以吼？

通脹降溫，市場對聯儲局暫停加息有所憧憬，加上利比亞第二大油田停產，刺激國際油價升逾1%，紐油及布油齊齊創3個月高位，港股「三桶油」升1%左右。在憧憬加息步伐放緩下，油股可以重新部署？

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