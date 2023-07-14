西方封殺華為中興　愛立信諾基亞業績有幾「掂」？

不少國家以國安為由排除中國的通訊設備，餘下兩大選擇——愛立信和諾基亞的經營卻未有報捷。愛立信上季「增收減利」，蝕6億克朗(約4.58億港元)，按年盈轉虧，北美基站設備業務的內生收入(撇除併購重組影響)更按年銳減50%。

愛立信上季收入644億克朗，調整匯率等後實際上按年倒退9%，其中設備業務收入按年倒退8%至424億克朗，毛利率再滑落至38.4%，靠雲端軟件及服務收入按年增長8%至151億克朗撐住，可是其虧損率擴大，即使公司維持今年收支平衡的指引。

就設備業務而言，北美收入嚴重倒退主要是電訊商削減資本開支和消化庫存；東北亞市場列帳收入亦按年跌逾三成，原因是幾個5G投資領先的國家(顯然是指中國)放慢投資，所幸現為第二大市場的印度增長動力不減，5G份額有所擴大。

其實愛立信的業績已勝市場預期，芬蘭的諾基亞季績未出先下調今年指引，收入方面降到232億至246億歐元，以固定匯率計最差跌4%，最好僅升2%；經營溢利率方面，上限由14%降至13%，下限維持11.5%。諾基亞股價昨曾暴瀉9.97%。

諾基亞稱，下調業績指引主要是網絡基建及流動網絡(亦即基站設備)累事，指宏觀經濟環境欠佳，雙雙高企的通脹和息口抑壓客戶預算，一些項目拖至明年，尤其北美市場，客戶亦要消化之前供應鏈大亂所積攢的庫存。

展望未來，愛立信稱，本季市場狀況與上季差不多，但估計今年稍後及明年會有改善。該企又估計，全球5G用戶年底前會超過15億，2028年達到46億，即每年平均增長率高達25%；電訊商應付流量增長、加強網絡質素和成本能源效益，可繼續刺激5G的投資。

另外，愛立信稱，迄今中國以外的基站當中多達75%尚未改用中頻頻段(2.6、3.5、4.9GHz)，電訊商亦會持續構成獨立5G網絡(Standalone 5G，不與4G共用網絡的5G)，這些都是業界發揮5G潛能的重要手段。