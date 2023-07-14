【七日鮮？】Threads用戶使用時間大減50%

外媒報道，被稱為「Twitter殺手」的社交手機應用程式(App)Threads，5天內全球註冊人數突破1億大關，成為史上最快達到該紀律的App。不過，近日有數據顯示，Threads的熱度正快速衰退，用戶使用時間減少50%。

報道引述行銷公司Sensor Tower最新數據顯示，本周三(12日)由Meta開發Threads的活躍用戶，較上周六(8日)縮減20%，平均使用時間由20分鐘減至10分鐘，用戶增長及平台參與度出現明顯下滑。

數據公司Similarweb資料顯示，與上周五(7日)的高鋒相比，周一(10日)在Android(安卓)系統的每日活躍用戶下降了25%以上，每日平均使用時間由最多20分鐘，下跌至為8分鐘；該公司經理David Carr認為，一開始人們會因為新奇而跟隨熱度使用，但並非所有人都能快速養成頻繁使用新的社交平台的習慣。

對此，Meta發言人回應指，雖然Threads仍處於早期階段，但公司對平台目前的成果相當滿意，甚至已超出預期；未來數月會持續推出新功能及優化系統，持續改善用戶體驗。