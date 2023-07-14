東環重新售出6伙共吸金4842萬元

當中，東環II的1B座27樓2室，實用面積644方呎，三房間隔，最新成交價為919.04萬元。該單位原本於2015年9月以832.95售出，當時呎價約12,934元，其後單位於2017年10月終止交易，現時重新賣出，做價較接近8年前高約10%。

同系其他住宅項目同日亦錄承接。包括天水圍Wetland Seasons Bay第3期，招標以1,960萬元售出頂層連天台特色戶，為第6B座10樓B1室，實用面積1,034方呎，四房間隔，客飯廳外連150方呎平台，內置樓梯通往650方呎平台，呎價約18,956 元。

此外，大埔白石角University Hill第2B期招標售出優景閣第1座16樓B2室特色戶，實用面積400方呎，兩房間隔，連222方呎平台，成交價792.8萬元，呎價為19,820元。