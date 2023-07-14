內地3大航空公司齊發盈警　半年最多蝕141億人幣

●南航料上半年少蝕71%

南航公布，經財務部門初步測算，預計2023年上半股東應佔淨虧損介乎25億至33億元，即虧損按年縮窄最少71.27%。不計非經常性項目，上半年虧損34億至45億元。

南航稱，內地經濟上半年持續復甦，多重負面影響逐步消退，服務類消費迅速恢復，民航市場明顯回暖，乘此東風管控各項成本、加快盤活閒置資源，經營效益按年大幅減虧。

不過，由於國際航班恢復仍然較慢，國內市場供過於求，撞正人民幣大幅貶值，油價保持高位波動，經營壓力依然巨大，所以上半年繼續出現經營虧損。

●國航料上半年少蝕79%

國航公布，經財務部門初步測算，預計2023年上半年股東應佔虧損約32億至39億元，即虧損按年縮窄最少79.93%。不計非經常性項目，上半年虧損約44億至54億元。

該公司稱，受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，公司整體仍處於虧損狀態。

●東航料上半年少蝕63%

東航預計，2023年上半年股東應佔虧損約55億至69億元，即虧損按年縮窄最少63.17%。不計非經常性項目，上半年虧損約60億至74億元。

東航稱，上半年內地經濟恢復向好，航空出行需求大幅提升，民航客運市場穩健復甦。公司把握行業復甦機遇，優化航線和資源配置，加大運力投放，強化成本管控，生產經營穩步恢復，經營虧損大幅收窄減虧。

該企指，運輸總周轉量78.22億噸公里，按年增長1.13倍，恢復到疫情前2019年同期的71.67%，旅客運輸量5,194.58萬人次，按年增長1.78倍，恢復到2019年同期的81.16%。

不過，即使公司全力以赴開源節流，受國際航班恢復不及預期、人民幣兌美元匯率貶值等因素影響，預計上半年仍要錄得經營虧損。