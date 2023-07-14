華能發盈喜　預告半年轉賺最少57.5億元人幣

●電價每度0.51元 按年升1.89%

華能另一公告指，2023年第二季中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成上網電量1,041.38億度，按年上升17.24%。總結上半年，完成上網電量2,111.48億度，按年升7.43%，平均上網結算電價為每度0.51元，按年漲1.89%，市場化交易電量比例為87.68%，按年跌0.13個百分點。

就電量上升，華能解釋，主要原因包括經濟復甦和高溫天氣令全社會用電量增加，即使來水不足造成全國水電發電量降幅較大。該企合理安排火電機組運行方式和檢修工作，發揮頂峰保供作用，火電發電量按年增長較多，同時風電和太陽能裝機容量持續增長，新能源發電量增幅較大。

華能上半年83.36%發電量來自燃煤，風力及太陽能分別佔7.94%及2.22%。另外，上半年可控發電裝機容量新增4,051.09兆瓦，其中2,497.49兆瓦(61.64%)來自太陽能，408.6兆瓦來自風力，1,145兆瓦來自火電(煤及天然氣)。