國美零售去年蝕199億人幣　遠高於2021年數字

截至2022年12月底止，集團流動負債超出其流動資產，流動負債共為406億元，其中259億元為計息銀行及其他借款。此外，若干應付金融機構的借款已逾期，該等應付借款逾期後，貸款人有權要求集團立即償還應付借款。若干銀行已就逾期結餘對集團採取法律行動，就有關逾期結餘按若干法律程序，集團年內收到限制處置若干資產及提取銀行存款的財產保全令。

期內，國美零售涉及多宗民事訴訟人提起的未決民事索賠或訴訟。由於若干主要供應商暫停供貨，導致報告期末後收入大幅減少，對集團的營運帶來重大影響。不過，集團表示，已採取八大計劃及措施以減輕其流動資金壓力及改善財務狀況。

例如集團一直積極與所有貸款人就逾期借款的續期及延期還款進行磋商。於若干當地政府協調下，管理層認為集團能取得銀行同意，以續期或延長現有有抵押銀行借款的還款日期至2024年；將現有無抵押銀行借款以政府主導的債轉股方式轉換為公司普通股；及抵押集團若干資產或物業為抵押品以取得額外資金或銀行融資，以支持集團的營運資金需求。

一旦集團未能實現上述計劃及措施，則可能無法持續經營，並可能需進行調整將集團資產的賬面值撇減至可收回金額、將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債，或對可能變成繁重的任何合同承諾確認負債。而此等調整的影響並未反映於綜合財務報表。該公司股份已申請周一復牌。