蝕讓浪接浪　海怡半島三房辣招滿即沽　3年損手70萬離場

樓市蝕讓買賣一浪接一浪，市區指標藍籌屋苑亦難幸免，鴨脷洲海怡半島三房辣招鬆綁貨以約1,060萬元售出，原業主持貨約3年帳面虧損約70萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島5座高層D室，實用面積約722方呎，三房間隔，成交價約1,060萬元，呎價約14,681元。原業主於2020年以約1,130萬元入市，持貨約3年辣招鬆綁轉售，帳面虧損約70萬元，貶值約6.2%。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康蕙花園2座低層D室，實用面積約538方呎，原則三房間隔，叫價810萬元，議價後以759萬元易手，呎價約14,108元。

●中原趙必祥表示，西區寶翠園2座中高層B室，實用面積約667方呎，兩房間隔，叫價1,550萬元，放盤約一個月，以1,490萬元獲承接，呎價約22,339元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街124號高層C室，實用面積約670方呎，兩房間隔，開價840萬元，終以785萬元沽出，呎價約11,716元。

●美聯劉念滿稱，長沙灣碧海藍天3座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，開價1,200萬元，累減134萬元或約11%，以1,066萬元易手，呎價約18,129元。

●香港置業張志豪指出，長沙灣昌遠大廈高層P室，實用面積約338方呎，一房間隔，減價74萬元，以約356萬元成交，呎價約10,532元。

●利嘉閣劉信仁表示，深水埗恒發大廈高層A室，實用面積約351方呎，兩房間隔，屬遺產物業，電梯未能直達該樓層，累減110萬元，以340萬元成交，較銀行估價低三成，呎價約9,687元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑O座低層5室，實用面積約663方呎，三房間隔，減價76.2萬元，以683.8萬元已補價第二市場價沽出，呎價約10,314元，單位5年僅升值約6%。

●中原敖國偉表示，大圍盛薈1座低層SB室，實用面積約1,038方呎，三房連套房間隔，叫價約1,430萬元，減至1,338萬元沽出，呎價約12,890元。

●世紀21奇豐張翠珊指出，馬鞍山薈朗1座中層B06室，實用面積約293方呎，一房間隔，以472萬元售出，呎價約16,109元。

●中原陳韻兒指出，火炭駿景園5座中層F室，實用面積約1,370方呎，三房連套房間隔，開價約2,000萬元，議價後以1,800萬元沽出，呎價約13,139元。

●美聯胡光義稱，大埔榮麗苑低層B室，實用面積約1,195方呎，四房間隔，以1,020萬元獲承接，呎價約8,536元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢曉嵐閣3座低層B室，實用面積約1,281方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元沽出，呎價約10,539元，低市價5%。

●中原王勤學表示，元朗居屋宏富苑低層10室，實用面積約439方呎，減價4萬元，未補價第二市場成交價446萬元，呎價約10,159元。原業主2017年4月以約252.5萬元一手購入，自用6年轉售帳面賺約193.5萬元，升值約77%。

●利嘉閣蕭嘉偉表示，天水圍天盛苑P座高層2室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價545萬元，減至520萬元成交，呎價約8,000元。

●祥益謝利官指出，天水圍居屋天祐苑B座高層13室，實用面積約538方呎，兩房間隔，累減15萬元，已補價自由市場455萬元，呎價約8,457元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城3期4座高層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，累減40萬元，以710萬元成交，呎價約15,106元。

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