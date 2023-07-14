一手樓加快推售！兩全新盤周末開賣　啟德項目加推84伙

新盤市場聚焦於兩個全新盤將在周末正面對決之際，啟德樓盤公布加推84伙，折實平均呎價20,460元，較上一張價單低7%。而油塘樓盤亦已上樓書，推盤步伐開始加快。

●黃竹坑站海盈山截收逾1,800張入票

●啟德HENLEY PARK加推價單4號 折實平均呎價20,460元

●油塘親海駅II上載樓書 開放式戶由210方呎起

●東涌東環重新沽出6伙終止交易單位

●馬頭角君柏四房3,510萬元重新沽出 較6年前平11%

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台戶售1,960萬元

●西南九龍維港滙月內累售7伙

●大埔白石角University Hill第2B期連平台戶792萬沽

●將軍澳海茵莊園一房售532萬元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,736元

●馬頭角賈炳達道現樓瓏碧兩房呎價約25,290元