一手樓加快推售！兩全新盤周末開賣 啟德項目加推84伙
2023年07月14日 21:29
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新盤市場聚焦於兩個全新盤將在周末正面對決之際，啟德樓盤公布加推84伙，折實平均呎價20,460元，較上一張價單低7%。而油塘樓盤亦已上樓書，推盤步伐開始加快。
●黃竹坑站海盈山截收逾1,800張入票
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周五(14日)已截收認購登記，最終接獲1,861張入票，按明(15日)首輪以價單形式發售108伙計，超額認購逾16倍。
●啟德HENLEY PARK加推價單4號 折實平均呎價20,460元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周五(14日)上載價單4號，涉及84伙一房單位，折實平均呎價約20,460元，較上一張價單低約7.6%，屬已公布的4張價單之中最低。項目將於下周二(18日)發售當中38伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，即將發售的38伙當中，有29伙的折實價低於800萬元。價單4號的單位全部位於第1B座，實用面積由384至395方呎，折實價由754.83萬至842.13萬元，折實呎價由19,483至21,551元。
●油塘親海駅II上載樓書 開放式戶由210方呎起
長實集團(01113)油塘親海駅II，周五(14日)已上載樓書至項目官方網站。該期數最細開放式單位實用面積由210方呎起。發展商表示，項目預計下周開放示範單位，首張價單將提供不少於132伙。今期項目由3幢住宅大樓組成，包括第2A座、2B座及第3座，合共提供658伙，戶型涵蓋開放式戶至三房戶，實用面積由210至723方呎。單位分布上，第2A座和第2B座每座每層提供9至11伙，設2部升降機。至於第3座所有單位均屬複式特色戶，該座大樓每層有14伙及2部升降機。
●東涌東環重新沽出6伙終止交易單位
新鴻基地產(00016)旗下樓齡約7年的東涌東環，於周五(14日)重新售出6伙曾遭終止交易的單位，成交價介乎692.87萬至919.04萬元，成交呎價由14,167至14,826元，總額為4,842.28萬元。當中，東環II的1B座27樓2室，實用面積644方呎，三房間隔，最新成交價為919.04萬元。該單位原本於2015年9月以832.95售出，當時呎價約12,934元，其後單位於2017年10月終止交易，現時重新賣出，做價較接近8年前高約10%。
●馬頭角君柏四房3,510萬元重新沽出 較6年前平11%
長實集團(01113)的馬頭角君柏，周五(14日)重新售出早前遭取消交易的四房戶，為5座18樓A室，實用面積1,624方呎，採四房連儲物室間隔，最新成交價為3,510萬元，呎價約21,613元。 資料顯示，該單位曾在2017年9月以3,957.7萬沽出，當時買家採用特長成交價及先住後付計劃入市，其後在去年底終止交易。上述單位現時重新賣出，成交價較接近6年前低447.7萬元或約11%。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台戶售1,960萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(14日)透過招標以1,960萬元售出頂層連天台特色戶，為第6B座10樓B1室，實用面積1,034方呎，四房間隔，客飯廳外連150方呎平台，內置樓梯通往650方呎平台，呎價約18,956 元。
●西南九龍維港滙月內累售7伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，於本月至今已售出7伙，總成交金額逾1.3億元。其中，已經入伙的維港滙I，於周五(14日)售出第3A座27樓B室，為實用面積489方呎兩房，成交價1,393萬元，呎價約28,487元。整個維港滙系列項目由開售至今累售1,008伙，吸金約162億元。
●大埔白石角University Hill第2B期連平台戶792萬沽
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新招標售出優景閣第1座16樓B2室特色戶，實用面積400方呎，兩房間隔，連222方呎平台，成交價792.8萬元，呎價為19,820元。
●將軍澳海茵莊園一房售532萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周五(14日)售出2座27樓D2室，實用面積280方呎一房，成交價532.6萬元，呎價19,021元。該盤於7月共售出30伙，套現逾1.4億元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期三房呎價約12,736元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，最新以1,013.8萬元售出2座7樓C室，實用面積796方呎，三房連儲物室，呎價約12,736元。
●馬頭角賈炳達道現樓瓏碧兩房呎價約25,290元
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓瓏碧，昨(13日)以1,047萬元售15樓D室，實用面積414方呎，兩房間隔，呎價約25,290元。