美股業績期揭幕　道指升179點　聯合健康漲6%

美股步入業績期，3大指數周五早段向好，道指升179點，報34,574點；標指升12點，報4,522點；以科技股為主的納指升52點，報14,191點。恒指夜期報19,321點，跌129點，低水93點。

道指藍籌股聯合健康截至6月底止季度收入按年增長15.64%至929.03億美元；純利增7.96%至54.74億美元。該股略為上調了全年盈利指引，每股盈利下限從23.25美元提高至23.45美元，上限則持23.75不變。公司股價早段升6.48%。

摩根大通上季收入按年增長34.48%至413.07億美元，純利更大增67.32%至144.72億美元。受惠於加息周期，摩通上季淨利息收入按年升43.96%至217.79億美元；惟信貸損失撥備(PCL)亦達到28.99億美元，較一年前多了1.63倍。值得留意的是，利率高企亦未有影響客戶貸款意欲，6月底貸款總額達1.3萬億美元，按年增長17.74%，當中信用卡貸款也增長15.62%。摩通股價升1.39%。

至於花旗集團上季收入則按年跌1.02%至194.36億美元；純利則下跌35.89%至29.15億美元，雖然業績明顯倒退，惟仍好過市場預期。該集團解釋，盈利下跌主要是由於開支及信貸成本上升，以及收入的下滑。

資料顯示，花旗上季整體投資銀行業務收入為6.12億美元，按年下跌了23.97%。惟要注意的是，摩通的投行收入仍然錄得10.58%的按年增長。

富國銀行上季收入按年增長20.49%至205.33億美元，純利也大增57.16%至49.38億美元。作為擁有最多商業房地產相關貸款的大型銀行，該行上季PCL大增1.95倍至17.13億美元。