【資金轉向】報告：資金流入新興市場股票基金

美國通脹數據做好，市場預期加息潮快將見頂，資金重新流向新興市場。外媒報道，數據公司Refinitiv最新數據顯示，上半年流入新興市場股票基金的資金達305.5億美元；而成熟市場則錄得資金流出886.5億美元。國際金融協會(IIF)數據顯示，6月外資向新興市場投資組合淨流入更達驚人的220億美元，創年內新高。

分析師認為，新興市場在收緊貨幣政策方面「領先於」成熟市場，並開始受惠於通脹下降、借貸成本降低和經濟增長。例如，由於大幅加息11.75厘，巴西通脹已降低近3年新低；經濟學家預計巴西央行將很快宣布減息。

另一方面，聯儲局及歐洲央行均表示可能進一步升息以對抗通脹。

Refinitiv數據顯示，今年新興市場企業收入預計增長6.8%；而美國企業收入則下降3.4%，歐洲成熟經濟體企業收入微幅增長0.02%。

與MSCI全球指數16%的升幅相比，MSCI新興市場指數今年相對溫和的上升6.7%。報道認為，新興市場股票的表現不佳，意味着擁有更高估值；MSCI新興市場指數的12個月本益比為12.08，較MSCI全球指數的17.03有大幅折扣。

Global X資深投資組合經理Malcolm Dorson表示，「由於相對於發達市場的估值利差處於10年來的高點，而且全球配置仍然大幅減碼該領域，新興市場受益於健康的穩定獲利率。」