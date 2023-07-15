美大行業績佳　道指升113點　摩通曾漲2.7%

華爾街大行業績理想，不過美股個別發展，道指收市升113點或0.33%，報34,509點，連升5日；標指收報4,505點，倒跌4點或0.1%；納指收市亦倒跌24點或0.18%，報14,113點。

三大指數全周升幅不俗，道指及標指分別升2.3%及2.4%，納指更上漲3.3%。

AI股王英偉達(Nvidia)一度升4.6%，但收市轉跌1.1%，微軟升勢亦收窄至0.7%。

摩根大通上純利大增67%，股價曾升2.7%，惟收市升幅收窄至0.6%，該行並調高全年利息收入預測，行政總裁戴蒙稱幾乎所有業務持續錄得增長；業績同日出爐的富國銀行曾漲3.6%，但收市轉跌0.3%。

醫療保險股UnitedHealth為升幅最大道指成份股，股價漲7.2%，受惠公司業績勝預期。資源股則受壓，埃克森美孚跌3.4%，美國鋁業更挫5.9%，雪佛龍為表現最差道指成份股，股價跌2.5%。

港股ADR指數按比例計算，收報19,287點，跌126點。大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報63.08港元，較港收市高0.28元；騰訊控股收報349.02元，較港收市跌3.58元。