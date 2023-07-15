內地6月70大中城市樓價按月上漲城市個數減

國家統計局公布，6月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格按月持平或略降、二手住宅按月下降；各線城市新建商品住宅銷售價格按年有漲有降、二手住宅按年下降。

按月計，從新建商品住宅看，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.1%轉為持平，其中北京、上海按月分別上漲0.1%和0.4%，廣州、深圳按月分別下降0.1%和0.3%。從二手住宅看，一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.7%，降幅比5月擴大0.3個百分點。

70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數減少，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有31個和7個，比5月分別減少15個和8個。

按年計，6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.3%，漲幅比5月回落0.4個百分點。一線城市二手住宅銷售價格按年由5月上漲0.4%轉為下降0.4%。

70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲城市有27個，比5月增加1個；二手住宅按年上漲城市有6個，比5月減少3個。