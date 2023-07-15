【一周驚奇】美匯或跌入「技術性熊市」　恐與環球經濟脫軌

美匯指數本周跌穿100關口，創下15個月新低。從技術走勢來看，下一個支持位可能會在94至95附近，意味着美匯將會自高位147.78回落20%，有機會落入「技術性熊市」。而全球金融體系正經歷與美元霸權鬧「貨幣離婚」，有分析更預期，美元及美債的結構性需求將會受到拖累，預示在全球稱霸多年的美元將會失去霸權寶座！

【美匯升勢終結 美銀：美元「已開啟50年來第四輪熊市」】

美元即將進入「長期熊市」早已是金融界的共識預測。早於今年上旬，美國銀行首席策略師Michael Hartnett已預計美元「已開啟50年來第四輪熊市」。而隨着近日美匯指數失守100關的重要心理關口，接下來的跌勢恐怕會變得更快更急。瑞信前分析師Zoltan Pozsar更警告，全球金融體系正經歷與美元霸權的脫鈎。

荷蘭國際集團(ING)經濟學家James Knightley指出，美元的跌勢「難以形成有力反駁」，意味下行風險巨大。他表示︰「和許多人一樣，我們一直在等待美元在下半年出現周期式下跌。」美國通脹放緩的消息，可能是重要的市場調整的催化劑。

【瑞信前星級分析師：全球正與美元霸權「鬧離婚」！】

屋漏偏逢連夜雨，美匯轉弱的同時，瑞信前星級分析師認為，全球金融體系正經歷與美元霸權的「貨幣離婚」，料對美元及美債的結構性需求產生影響。

分析師Zoltan Pozsar指出，目前正處於這個時代的開端，至少在未來5至10年將會出現「貨幣離婚」，即世界上將不再只有由美元佔主導地位的一種儲備貨幣，而是將有多種儲備貨幣。

他提到，中國正採取一些地緣金融舉措，美元霸權將受到挑戰。他續表示，中國正試圖從西方金融體系中抽離，就像西方實體經濟，試圖從貫穿中國的供應鏈中抽離的情況一樣。若有一個貿易不再以美元計價為主的世界，人們就不必借美元進口貨品，出口商也不再只賺取美元，某些地區的美元短缺將消失，一些原本會產生美元盈餘的國家，情況也會有變。

【警號！美國6大城商業地產將大冧價 為乜最多跌逾4成？】

美元響警即將步入能市之際，商業屋地企又醞釀另一場風暴！隨着工作模式改變，勞動市場放緩，外媒引述凱投宏觀(Capital Economics)報告估計，2023到2025年，美國六大城市包括三藩市、芝加哥、紐約、洛杉磯、波士頓和華盛頓特區的商業地產價格，將大幅下降，跌幅最多恐逾40%。

凱投宏觀稱，有關預測主要基於在家工作趨勢持續、勞動力市場疲軟，令寫字樓需求減。

預測指出，三藩市的商業地產跌勢最急，料未來2年內價值將暴跌40至45%；芝加哥、紐約商業地產價格將下跌30至35%；洛杉磯和華盛頓特區睇跌25至30%；波士頓將下跌25%左右。凱投宏觀料至2025年底，上述6大城的寫字樓空置率將升至近19%。

【華為突破美國封鎖！採自家設計晶片 明年重推5G手機】

華為3月下旬公布14納米或以上的EDA軟件(晶片設計軟件)已經國產化，為中國擺脫EDA技術掌握在美國企業的一大里程碑。英媒進而引述3家科技行業研究機構所得的業界消息指，原來這軟件適用於中芯「N+1」工藝，即所謂的「中芯7納米製程」，即使與最新iPhone使用的晶片落後一代，也能滿足5G手機所需。華為供應鏈的消息則指，華為或於今年造出旗艦機型的5G版本，並於明年推出新的5G手機。

中芯當年之所以能夠從28納米製程，直接跳入採用第二種電晶體架構的14納米製程，一大原因是華為願意委託中芯，中芯得到「練兵」機會，華為直至2020年第3季為止都是中芯14納米或以下製程的主要收入來源。問題是由於中芯也用美國的生產設備，同年第4季被迫向美國就範，不再給華為「造芯」，不久連中芯自己也被踢入美國貿易黑名單，業績公告對不同製程的收入貢獻愈益「遮遮掩掩」。

現在荷蘭把ASML光刻機的出口管制擴展至DUV(深紫外光)型號，惟分析指出，中芯確實有能力「調整」尚能入手的DUV，使之能製造7納米。

不過，華為和中芯這對「難兄難弟」被美國及其盟友技術封鎖後，就算能夠勉強把所需晶片造出來，綜合競爭力也勢必大受影響。消息指，華為找中芯生產的「N+1」製程晶片，良率不夠50%，即是有一半以上的原料被浪費掉，所以5G手機出貨量只有200萬至400萬部，「華為願意啃掉那些成本當然可以生產(配備7納米製程晶片的手機)，但不見得價錢有競爭力」。