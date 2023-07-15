中原陳永傑：按揭放寬且加息近尾聲　不宜過分睇淡樓市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期整體市況仍未穩定，年內美國仍有加息一至兩次的壓力，為樓市增加不明朗因素，通關後內地客入市數字亦未有如預期般明顯上升，現時不少買家入市態度傾向審慎，新盤及二手市場觀望氣氛濃厚。

踏入7月份，各大新盤均以吸引價錢搶攻，黃竹坑海盈山首批折實平均呎價27,989港元，較同區一手成交呎價有近15%折讓，北部都會區洪水橋滙都首張價單，折實平均實用呎價約13,747元，亦較附近一手盤低約1成，由於開價吸引，參觀及收票情況均熱烈，相信可錄理想銷情，預計短期內推售的新盤，亦會採取低市價推售策略。

本月金管局宣布放寬1,500萬元以下物業按揭成數至樓價70%，1,500萬元以上則降至60%，首期減少無疑對上車及換樓客屬好消息，帶動市場睇樓及入市氣氛，措施主要刺激中上價物業交投，相信對換樓客較為有利，但換樓人士入市考慮因素較多，不但要視乎樓價走勢去考慮買賣樓宇的先後問題，亦要處理現有物業及稅務等等問題，故估計措施的成效或要等待較長時間才有更明顯的影響，短期內的確較少錄得買家因政策放寬而入市的個案，但長遠相信可推動住宅物業正常流轉。

另一方面，近期踏入暑假租賃旺季，不少家庭客及內地生積極覓租盤，帶動租賃市場，十大屋苑6月份錄約442宗租賃成交，按月增加約兩成，7月份各區租賃交投熾熱，相信數字會再進一步增加。現時市況下不少用家對後市睇淡，部分選擇轉買為租，進一步帶動租賃需求，預計租賃市場會持續獲支持。

長遠來說，市場對住屋需求仍然高企，部分用家待後市明朗後亦會陸續入市，以免捱貴租，而政府一系列搶人才計劃亦成功吸引不少專才到港定居，早於取得永居權入市，屆時亦可獲退還稅項，市場估計美息最多加兩次便會結束加息周期，各項經濟數據隨着疫後復常持續向好，加上政府或有機會加大減辣力度，購買力會隨着環境轉好而陸續釋放，故對樓市前景不宜過分睇淡。