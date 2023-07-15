致富智庫：管理層必讀　三招助員工遠離倦怠

早前一宗年輕女員工於工餘時間在辦公室「聖殿」前跳舞的事件，被老行尊狠批是行業恥辱。事件惹來一場「世代之爭」，是老行尊太保守，還是初生之犢過於輕佻，各有道理，莫衷一是。然而，事件的確令人反思，今時今日仍嚴守上世紀的教條，是否對每個行業都適合呢？尤其是一些倚重年青新血，發揮創意多於墨守成規的工作，能讓員工保持活力，遠離倦怠，才是企業持續發展之道。

近幾年職場文化已與過去起了翻天覆地的改變，員工追求的不再只是「升職加薪」，反而認為工作與生活的平衡更加重要。正確啟動員工生產力的方法，已不能一本通書睇到老。到底怎樣的職場環境及文化，更能夠提升員工的潛能及工作積極性，減少倦怠感，相信是當今企業管理一大課題。若方法得宜，或許能夠成為企業保留人才的一大誘因。

根據Future Forum調查顯示，超過40%的打工仔因工作而感到職業倦怠，是自新冠疫情以來最高水平。主要受到疫後經濟不穩定、裁員壓力增加等因素影響，由在家工作(WFH)改為重返辦公室等，都令部分打工仔需要重新適應，尤其是女性及年輕員工。

另外，有研究指出，全球打工仔較以往更容易感到疲憊。因此，現在是時候關注職業倦怠的問題，並尋找應對之道。職業倦怠是指在工作中感到情感耗竭、失去個人成就感和對工作的興趣降低。根據世界衛生組織的定義，職業倦怠可被視為一種心理健康問題，它可以對員工的身心健康造成負面影響。

根據微軟2022年的一項調查，全球有接近50%的一般員工及53%的主管或老闆認為工作讓他們感到疲憊或倦怠。美國腦科學專家Chris Bertram指出，現代人愈來愈難對工作說「不」，他們被迫在晚餐時間留心手機來電，任由工作壓力入侵生活的每個角落。

但事實上，適時放慢腳步、減少工作量，並且刻意空出休息時間，長期下來更有助於工作者維持高效能、高生產力。在上班8小時內適當留空，不僅能幫助避免倦怠，研究更指出休息能刺激創意思考、提升專注力，出席會議或處理任務時效率也會更高。

企管人員必須觀察下屬有沒有出現職業倦怠的迹象，包括工作質量下降、請假和缺勤增多、對公司活動和同事互動減少，以及負面行為增加，例如與同事或客戶爭吵，產生對公司不利的行為。

有資深員工培訓教練建議，企管人員可以採取以下方法減少員工出現職業倦怠的情況。

【1、為員工營造「快樂工作間」】

香港工時長是常識，員工每日留在辦公室的時間往往長達12個小時，即是辦公室等如「半個家」，一個可以讓員工更「自在」的工作環境，絕對有助他們提高生產力。僱主可設立「健康空間」例如綠化休息室和用餐區域，以紓緩員工的壓力，平衡情緒，同時增強對公司的歸屬感。由於企業文化、辦公環境和與上司的關係也影響員工的幸福感，因此建設快樂工作環境，對年青一代而言，可能較單純的利誘更重要。

【2、利用「RINO」溝通模式化解工作倦怠】

面對新一代員工普遍較為「有性格」，企管人員可借助「RINO」模式溝通，避免採取高壓政策，與下屬保持對等的關係，營造「齊上齊落」的團隊氣氛。而「RINO」模式是建立親和力(Rapport)：避免用批評性的言語直指員工的不足。釐清問題(Identification)：用關懷和同理心代替指責，引導員工自行思考問題所在，建立互信。路線導航(Navigation)：共同找出解決方案或明確團隊目標，並鼓勵員工對職業生涯發展發表意見。落實執行(Operation)：給予指導和培訓，幫助員工優化表現。

【3、讓員工「轉型」內部創業家，共創雙贏局面】

要令員工摒棄「打份工」的心態，毫無保留為公司付出，甚至「爆發小宇宙」，一定要讓他們有發揮所長的空間。因此，提供員工機會參與公司的特定項目，不僅限於資深高級職員，只要他們充滿熱情、具有新思維和樂於接受挑戰，就有機會成為內部創業家。當個人能夠獲得成就感並參與公司的成功，工作時出現倦怠的情況會大大減少，反而會提升動力，以團隊成員的思維與公司一同邁向成功。