香港有冇影響？熱浪推升糖價　歐洲民眾買杯雪糕恐唔平

外媒報道，隨着夏季熱浪推高糖價，歐洲消費者之後買糖果、雪糕等甜食恐要「畀貴啲」。

食糖買家及生產商目前正就10月份開始的2023至2024年收穫季節的合約進行談判。知情人士稱，糖報價每噸超過1,000歐元，比去年中價格多出超過一倍。

去年因乾旱而導致食糖產量下降，2022至2023年度的食糖產量較對上一個年度下降12%至1,460萬噸，比歐盟最初的估計低100萬噸，現貨市場價格自去年10月以來已飆升58%，擠壓中小型糖果企業。

目前食糖產量已響起警號，降雨使今年的播種推遲約一個月，而氣溫上升則加劇乾旱，以及害蟲更快蔓延，並破壞小甜菜作物的風險。

DNEXT Intelligence高級食糖分析師John Stansfield表示，到目前為止，生產商對定價採取謹慎態度「關鍵是，未來兩、三個月會發生甚麼事，會下雨還是只會出現乾旱？」

ED&F Man商品研究主管Kona Haque表示，部分公司將不得不把負擔轉嫁給消費者。代表歐洲食糖消費者及工業規模買家的遊說團體CIUS主席Yury Sharanov表示，這並不是歐洲糖價上漲的終結。