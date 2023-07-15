陳樂怡：英恒科技料受惠汽車業智能化熱潮

美國6月消費物價指數(CPI)回落速度超預期，增強市場預期7月為年內最後一次加息，美匯走低，人民幣反彈。加上，內地平台經濟監管環境趨向穩定支持，科網龍頭發力起動。惟截至周四(13日)，大市成交只是輕微增加至約1,100億港元。倘若成交放量，恒指才能挑戰6月高位20,155點。不過，投資者在7月下旬還要留意聯儲局議息會議、日本央行決策、內地政治局會議及企業中期業績，相關因素仍會左右市況。

公司與地平線深度合作，加強在自動駕駛及人工智能(AI)技術方面開發和應用能力，提供L2+級別自動駕駛解決方案，技術受到市場認可，料可受惠於汽車業智能化的熱潮。公司預計下半年訂單維持穩健表現，隨着主要客戶出口銷售高速增長，海外市場將會成為2024至2025財年重要增長點。現價對應2023財年預測市盈率7.5倍，為上市以來低位。目標價5.829港元，止蝕價4.4元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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