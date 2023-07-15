鄺紫珊：外資力撐日股　後市值得期待

日本股市上半年走勢明顯表現突出，連「股神」巴菲特都連續加碼投資日本企業，並表示日本是其美國以外最大的投資地區，最近更分別提高5家日本商社的持股比例，並會持續關注多家企業。日本指數接連創新高，可趁市場回調時趁機布局。

上星期美國小非農及ISM非製造業採購經理指數(PMI)均優於預期，促使美債孳息率上升，進而帶動日本國債孳息率也上調，最終因日本國債上升幅度較大而導致美日利差收窄；日圓因此而轉強，導致日股近期下跌修正。

儘管日本近期出現震盪，但觀乎過往歷史，日股中長期走勢仍取決於經濟情況，以2016年初至2017年底這段時間為例，日圓雖呈上升趨勢，但這段時間當地製造業及服務業PMI大多處於50以上，期間日股仍處於上升趨勢。近期日本央行公布第二季製造業及非製造業指數很樂觀，顯示日本製造業正處於復甦，而非製造業亦持續轉強，經濟表現良好。

現時日本股市的市盈率為14.6倍，低於近10年平均的15.8倍，顯示日股評價仍相對便宜，很多日本企業估值仍是很低，當地上市企業有五成以上其股價淨值比是低於一倍，這是全球罕見的低估值，難怪巴菲特也認為日本的企業是被低估，他在決定投資當地企業，更關注其從事的業務，着重業務如何發展，而不是以淨資產的帳面價值作為投資考慮。

另外，東京證交所自今年起，將要求上市企業提高企業價值，對於股價淨值比低於1倍的公司需提出改善措施，這亦有利吸引資金。

目前日股短線可能會出現階段性調整，但從整體基本面看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。日本企業盈利已普遍看到改善，至於勞動供應與需求及勞動成本的改變及革新，加上政府積極推動數位化轉型，均有利國內的中長經濟發展。以往全球主動式基金對日股都長期處於偏低的投資比重，自今年4月起，外資持續增加對日股的權重，這對日股未來可提供相當有力的支撐，日本股市後市可期待。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊