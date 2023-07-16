曜熊理財：香港基金回報落後全球？

美國通脹率跌至逾兩年低點，美國聯儲局歷史性的貨幣政策緊縮可能快要走到盡頭。6月份3%的消費者價格通脹比預期好，關鍵的基礎通脹指標亦低於市場所料。

市場普遍認為決策層於本月晚些時候定將再次加息。不過，由於6月份通脹數據有所回落，市場都修正預期今年會兩次加息，改為今年相當長一段時間不再加息的概率比以往任何時候都要大。

這就是市場在數據發布後押注的方向。數據公布後，短期美國國債收益率暴跌，股市上漲，美匯跌至一年多以來最低水平，所有這些波動都是因為投資者預計聯儲局可能會停止加息。

投資者憧憬聯儲局創造美國經濟軟着陸的機會，以及毌須再通過加息抑制高通脹的可能性的樂觀情緒，可能在未來幾個月將標普500指數推升至4,500點上方。美國股票基金在連加5厘息後仍有升幅，看淡並拋空美股的「熊」都遇上重大打擊。

反觀，今年上半年香港及大中華基金表現不濟，跑輸全球。今年下半年，如美股保持平穩，香港基金下半年可望比上半年表現好，回復正回報，但回報率會否仍跑輸全球大市，主要是外國資金流去其他市場是否能回流港股。

曜熊理財策略董事馬煒喬