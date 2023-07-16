郭家耀：新世界在港物業投資收入看俏

是次交易完成後，進一步區分新世界與新創建兩者的定位，新世界發展未來業務架構或將更清晰的同時，更可專注於房地產業務。然而，是次交易可改善新世界發展的財務狀況，令其淨資產負債率降低，估值有望重估。表面上，是次交易可以說是周大福企業出資幫助紓緩新世界發展的債務問題，而新世界發展派發特別股息，則有助降低周大福企業的收購成本。

近日金管局宣布放寬自用住宅物業的按揭成數上限，以刺激樓市需求。事實上，自2022年以來，受到美國聯儲局及香港加息影響，香港樓市淡靜，價格走向疲弱，成交量持續下降。相信放寬政策有助於提高成交量及樓價，作為本地四大發展商之一的新世界發展，或可從中受惠。

回看集團2023財政年度上半年業績，於香港的物業發展收入為55.4億元及分部業績為9.09億元。物業銷售貢獻主要來自大圍港鐵站上蓋的柏傲莊一期及甲級寫字樓南商金融創新中心(前稱長沙灣荔枝角道888號)。期內，集團於香港的應佔合同銷售為約78.7億元，主要來自出售位於長沙灣永康街商業項目的51%權益，以及南商金融創新中心的單位。預計2023財政年度下半年入帳的主要項目為柏傲莊一、二期及南商金融創新中心，預計2024財政年度入帳的主要項目為傲瀧。

隨社交距離措施放寬，集團的香港零售業務組合表現轉好。其中K11系列受惠於與內地通關，市民及旅客消費持續向好。回顧2023財政年度上半年，K11 MUSEA人文購物藝術館的銷售額按年增長6%，總客流量超過1,100萬人次，增長主要由奢侈品消費及文娛活動帶動。K11 MUSEA人文購物藝術館憑藉獨特的節日策展及營銷策略，於12月創下開幕3年以來的每月銷售額新高，更一直積極提升品牌租戶組合及舉辦多項大型文化盛事以吸引顧客，並成為本港居民及旅客的必到景點。

今年7至8月暑假期間，K11 Art Mall稱將策劃一連串文化展覽及顧客體驗活動，吸引「Z世代」前來消費及體驗。料暑假人流消費持續興旺，有利集團在港的物業投資收入，加上政策有利其在港的物業發展項目，前景值得看好。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)