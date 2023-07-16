果粉注意！新款iPhone料加價　頂級機型賣幾貴？

蘋果公司(Apple)將於第三季推出新一代iPhone，預計大量「果粉」又會課金支持，不過就要有心理準備，今次的入場費將會上升。

據美資券商Wedbush Securities的報告指出，iPhone 15全系列都會加價，其中標準版預計會加價100美元(約780港元)；而Pro版加幅料200美元起。換言之，入門版的6.1吋，128GB容量的iPhone 15起錶價會由799美元加至899美元(約7,012港元)；iPhone Pro售價則由999美元加至1,199美元(約9,352港元)，惟香港定價通常較美元折算價更高。

而規格最高，達1TB容量的的iPhone 15 Pro Max，售價由1,599美元加至1,799美元(約14,032港元)，若香港定價高一成，即大約1.54萬元，已貼近三星的摺屏頂級手機Galaxy Z Fold 4。

調查指出，iPhone 15加價的原因，主要是全系列的相機都升級至4,800萬像素，其中Pro Max機型可能搭載最新的潛望式鏡頭，成本大幅提升。另外，充電格式也將改成USB-C的設計，這也會大大影響手機的設計結構。但要等到Apple最終公布才能確認。

據悉，Apple將於8月開始iPhone 15系列的生產，目前正在準備相關零部件生產。早前有消息稱，iPhone 15系列首期出貨約8,900萬至9,800萬部，多過上一代，顯示Apple對新機大賣信心十足。其中一個原因，是預期會吸引2.5億名過去4年未升級的iOS用戶購買新機。