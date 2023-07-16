【星期一．炒啲乜】港股全周漲千點　下站睇20000？

恒指上周五(14日)升63點或0.33%，收報19,413，重上俗稱牛熊分界線的250天線(約19,372點)，全周更連升5日，累漲1,048點或5.7%。不過，滙豐卻把恒指今年底目標價削減一成三，至19,580點。港股到底能否力保勢頭，上闖更高水平，甚至實現「七翻身」仍有待觀察。

東亞銀行則預期港股估值能修復至22,050點，指如果達成三大條件，包括美國利率確認見頂、內地刺激經濟措施增強，以及中美緊張關係緩和，港股估值料見修復。

周一(17日)內地有多項經濟數據公布，包括第二季國內生產總值(GDP)、6月規模以上工業增加值等。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，內地第二季GDP按年增長7.2%，中國社科院金融研究所亦料，內地第二季GDP按年增速可能達約7%。此外，人民幣近來顯著轉強，接連升穿多個關口，勢續成市場焦點。投資者在部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管控。

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