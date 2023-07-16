財金官員：現在是加速企業數碼化營運黃金時機

今日是第二期消費券發放的日子，本港財金官員在網誌表示，是次發放消費券將為零售及餐飲市道注入額外約130億港元的消費力。經過3年的運作，消費券計劃讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面亦更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1,300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。

根據金管局數據，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元。當中，實體銷售點的交易額增幅超過36%，都反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。

隨着電子支付的快速發展，現在可說是加速深化企業數碼化營運的黃金時機，以助其降低成本、提升效率及增加收入。事實上，這也是初創企業推出創新產品或服務的時機。立法會上周通過總額逾7億元的撥款，讓兩項在今年《財政預算案》中提出的措施正式啟動。第一項5億元的「數碼轉型支援先導計劃」，以餐飲業和零售業為試點，資助中小企業購置現成的基礎數碼方案配套；第二項2.65億元的「智慧生活初創培育計劃」，則鼓勵和協助初創企業開發更多與衣、食、住、行各方面有關的創新方案及服務，以提升市民生活質素 。