中國要避免迷失30年？經濟學家建議從呢度入手...

內地樓市正處艱難時期，日資券商野村首席經濟學家辜朝明認為，中國當前局面與1990年代地產泡沫爆破的日本相似。他建議內地政府注資協助爛尾樓完工，紓解樓市困局，避免步上日本迷失30年的後塵。

辜提出「資產負債表衰退」理論，認為1990年代日本的經濟危機並非景氣周期所致，而是證券與房地產市場泡沫，才導致漫長衰退。他指出，日本的商用地產價格在當時下跌了87%，日本銀行在1989年連續加息，讓企業背負沉重負擔，不得不長年勒緊褲頭還債，無力增加投資及擴展業務。

他認為，中國當前局面與當時的日本相似，中國企業與消費者減少貸款是為了還債。雖然減少債務從個體角度看是正確的，但如果所有人同時節約開支，對國民經濟就是大問題。

他指出，中國單靠減息等刺激措施，不足以避免重蹈日本覆轍。政府應該投入資金，推動大量面臨爛尾的房地產項目盡快完工，交樓予買家。這是有效使用納稅人資金的方法，可以讓那些因擔心血本無歸而陷入極度不安的人，重拾信心去消費及投資。

外媒報道，房地產貢獻內地1/4的國內生產總值(GDP)，許多房企正為生存苦苦掙扎，根本無力完成項目交樓。大量買家恐懼投資血本無歸，情況正在蔓延，導致內地企業與消費者不願貸款投資及消費，對經濟形成惡性循環。