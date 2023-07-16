【大嘥鬼】德國料逾2億枝新冠疫苗報廢　總值350億元

外媒報道，目前德國已報廢8,300萬枝新冠疫苗，成本大約為16億歐元(約140.39億港元)；目前仍有約1.2億枝疫苗尚未使用，但由於疫情放緩及接種率下降下，估調報廢及庫存之疫苗總額高達40億歐元(約350.97億港元)。

據德國衛生部數據顯示，2022年底德國報廢5,400萬枝新冠疫苗，今年首季報廢2,900萬枝。由於目前尚未有次季數字，料實際報廢數可能更高。

與此同時，由於接種疫苗的人數大幅下降，德國目前擁有疫苗庫存高達1.2億枝；當局最新數據顯示，6月5日當周，德國僅接種268枝疫苗。

報道認為，雖然德國衛生部門沒有提供報廢疫苗類型的詳細訊息，但據早前資料推測，2023年第一季末過期的2,900萬枝疫苗中，500萬枝是美國藥廠莫德納(Moderna Inc)，

1,800萬枝是德國藥廠BioNTech，其餘600萬枝屬於諾瓦瓦克斯(Novavax)。

早前有報道透露疫苗估價，莫德納每枝約為23歐元，BioNTech及諾瓦瓦克斯每枝則分別為19歐元及19.5歐元；料合共所有疫苗總額為40億歐元。