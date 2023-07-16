全球化逆行！外媒：西方企業加速與中國進行數據脫鉤

英媒報道，隨着中國與西方國家關係惡化，內地加強對數據控管，以及新版《反間諜法》等因素，部分跨國企業正在加速推動與中國數據脫鉤，包括麥肯錫、波士頓顧問公司、奧緯諮詢等美國顧問公司據報正在拆分其電腦系統。

報道引述年利達律師事務所數據合規專家Alex Roberts稱，跨國公司對內地新《反間諜法》感到擔憂。他指，新規中引入刑事制裁的可能性，並可能因共享被視為敏感的訊息，而遭內地當局監控；新例令跨國企業「爭先恐後想了解他們目前的合規基礎」。

美國1間諮詢公司的主管表示，該企幾個月前就開始重組其系統，為幾乎所有數碼工具均創建「中國版」版本，員工被禁止將中國使用的筆記本電腦帶出境。目前當地團隊成員正創建中國伺服器，和以「.cn」結尾的第2個電子郵件地址。

該主管稱，他們目前基本上均擁有2個電子郵件地址，認為數據問題觸及在中國做生意困難的核心問題；惟該企無說明如何虛理手機的資料問題。

英媒引述畢馬威及安永的員工表示，北京在2021年推出多項數據安全和網路法時，他們的團隊已開始重組中國的IT系統；據指，安永的第2套電腦系統還因成本昂貴，引發中國分公司和總部之間的費用糾紛。

中國歐盟商會今年春季的一項調查發現，近10%會員企業表示，他們正將中國電腦系統與其他地區完全脫鉤；3/4企業稱，他們已在一定程度上將系統和數據存儲在地化。