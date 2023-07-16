【新盤效應】周末兩日錄144宗一手成交 按周升7倍
2023年07月16日 21:16
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全新盤開售帶動之下，周六、周日(15日及16日)暫已錄得約144宗一手成交，按對上一周同期的17宗增加逾7倍。當中，元朗洪水橋項目及黃竹坑站樓盤於兩日合計售出114伙。
●元朗洪水橋滙都I兩日共錄66宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，繼昨日首輪銷售錄得63宗成交後，周日(16日)再沽出3伙，合共售出66伙，總成交金額涉及約3.8億元。據項目成交紀錄冊所見，沽出單位成交價介乎453.99萬至755.93萬元。
●黃竹坑站海盈山首輪至今共售48伙
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，昨首輪沽出47伙，周日(16日)再添1宗成交，累計吸金逾9.7億元。已沽出單位的成交金額由1,056.33萬至3,096.09萬元。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日售17伙 套現逾1.2億元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周日(16日)共沽出17伙，單日套現逾1.2億元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日售出的單位包括14伙一房及3伙兩房戶，成交價由593.52萬至1,439.93萬元，成交呎價介乎23,184至31,857元，買家當中有接近六成源自港島區。
●啟德HENLEY PARK一房售786萬元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周六及周日沽出2伙，共涉及1,558.08萬元。包括最新以786.15萬元售出1A座12樓F室，實用面積384方呎一房，呎價約20,473元。
●將軍澳海茵莊園連開放式戶呎價約21,510元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園減價策略湊效，月內交投不斷，周日(16日)再增兩宗成交，7月至今累計沽出33伙。最新成交包括1座28樓A7室，實用面積204方呎，開放式間隔，成交價438.8萬元，呎價約21,510元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯兩日沽兩伙 共涉1,029萬元
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，兩日內賣出2伙，成交金額合計1,029.96萬元。其中，是日最新以445.77萬元售出20樓M室，實用面積214方呎，開放式間隔，呎價約20,830元。