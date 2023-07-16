【新盤效應】周末兩日錄144宗一手成交　按周升7倍

全新盤開售帶動之下，周六、周日(15日及16日)暫已錄得約144宗一手成交，按對上一周同期的17宗增加逾7倍。當中，元朗洪水橋項目及黃竹坑站樓盤於兩日合計售出114伙。

●元朗洪水橋滙都I兩日共錄66宗成交

●黃竹坑站海盈山首輪至今共售48伙

●鰂魚涌THE HOLBORN單日售17伙 套現逾1.2億元

●啟德HENLEY PARK一房售786萬元

●將軍澳海茵莊園連開放式戶呎價約21,510元

●紅磡必嘉坊‧迎匯兩日沽兩伙 共涉1,029萬元