太古城三房1100萬沽出　呎價約1.6萬元

鰂魚涌太古城再錄減價成交，該盤三房單位減價100萬元後，剛以1,100萬元售出，呎價約1.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城金山閣高層F室，實用面積約685方呎，三房間隔，屬遺產物業，上月中以1,200萬元放售，最新以1,100萬元易手，呎價約16,058元。

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九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園2期3座中層H室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望內園景，成交價615萬元，呎價約15,810元，原業主則於2000年4月以216萬元買入，帳面獲利399萬元。

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新界區

●中原鍾耀強指，荃灣灣景花園1座高層C室，實用面積約773方呎，套三房間隔，擁全海景，最初開價1,015萬元，議價後最終以990萬元沽出，呎價約12,807元。

●美聯周南輝稱，大埔公屋富亨邨7座低層21室，實用面積約349方呎，兩房設計，半年前未補價第二市場以145萬元放售，議價約7.5萬元，以137.5萬元售出，呎價約3,940元。

●祥益黃文樂透露，屯門公屋田景邨田裕樓高層20室，實用面積約489方呎，獲區內白居二以273萬元購入，呎價約5,583元，原業主2007年僅以約23萬元購入。

●祥益袁思賢表示，房協屯門景新臺1座高層F室，實用面積約644方呎，套三房間隔，減價5萬元，獲一筆過於未補價第二市場以485萬元購入，呎價約7,531元。

●美聯陳梓彬指，粉嶺中心二K座中層8室，實用面積約465方呎，兩房間隔，最新叫價565萬元，剛以528萬元售出，呎價約11,355元，新買家為上車客。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海‧星灣21座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，辣招期剛屆滿，以830萬元放售，獲家庭客以788萬元承接，呎價約16,082元，約3年帳蝕約12萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢萬壽新村雙號全幢村屋，三房間隔，全幢兩層，叫價1,080萬元，終減價200萬元，以880萬元成交，原業主於2008年9月購入，帳面獲利330萬元。

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