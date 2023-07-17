東方日報B1：二手蝕讓半年658宗 年飆倍半

環球經濟未見好轉，加上息口仍未見頂及移民潮衝擊下，香港樓市蝕讓出貨情況更趨嚴重。上半年二手市場出現至少658宗帳面低於購入價的轉手個案，蒸發樓價金額近9億元，兩項數字均較去年同期大升，其中涉及宗數飆升約1.5倍。而全港18區都見紅，當中，屯門區湧現至少88宗最為慘烈。

根據本報統計，去年上半年貶值成交宗數及總值分別至少約261宗及逾5.3億元，而今年上半年樓價雖向上，但不少業主仍選擇蝕本「斬纜」離場，故期間帳面跌價宗數及涉額持續增加，蒸發樓價金額按年同期亦升約70%。

至於2022年下半年市場出現至少628宗帳面貶值二手成交，期內樓價蒸發逾7.8億元，而今年首6個月同類數據，按半年計則分別再漲約4.8%及約15%。不過，6月單月就出現至少85宗同類二手成交，按月減少逾20%。

今年首半年貶值成交中，佔近40%為2019年購入，即屬持貨約4年的貶值個案，其次是於2018年入市，持貨約5年沽出的跌價成交，佔約24.5%。事實上，在2018年或以後購入單位的貶值成交，佔整體近75%。

另一方面，大埔比華利山別墅一幢洋房於2008年購入，於4月售1,580萬元，約15年帳面蝕約95萬元，為上半年持貨最長的貶值個案。

而今年上半年貶值幅度最大的兩宗成交，均跌價逾四成，原業主同於一手市場購入單位。其中，銅鑼灣yoo Residence一房單位以800萬元沽出，約10年帳面跌價約44%，但扣除回贈金額料蝕幅收窄。而部分單位大劈價吸客，沙田薈蕎連花園複式戶，曾在拍賣場開價1,550萬元推拍，其後最終以950萬元售出，除較之前開拍價低600萬元外，亦較2019年購入價帳面低近43%。

另外，以全港18區作統計，當中，細價樓供應為主的屯門涉及蝕讓宗數最多，美聯梁浩文表示，該區受累於過去半年新盤低開外，估計息口向上，也令業主因供樓負擔增加而沽貨。

除了區內半新盤外，不少居屋如兆康苑，期內都出現至少5宗跌價成交。沙田區上半年也湧現不少於80宗，當中馬鞍山佔至少38宗，而西貢區出現至少75宗，其中，將軍澳佔至少54宗。

市區盤方面，就以何文田及啟德等的九龍城區出現至少65宗最多，何文田佔至少30宗，區內半新盤皓畋有至少19宗，跌價幅度約2至30%。港島東區亦出現至少53宗，並以鰂魚涌佔至少20宗最多。

即使過往表現最穩陣的10大屋苑，上半年都有不少蝕賣成交。荔枝角美孚新邨錄至少18宗，樓價帳面跌幅由約2.2至25.8%。香港置業吳志輝表示，屋苑樓價已由高位回落約15%，料近5年入市的業主沽貨，都有機會要蝕賣。而沙田第一城及鰂魚涌太古城分別錄至少10宗及8宗同類個案。

事實上，不少以往以高價搶入市買家，近日都要蝕賣。美聯蘇順華表示，青衣翠怡花園11座高層G室，實用面積約368方呎，原業主2019年8月以665萬元購入，呎價約18,071元創下屋苑歷史新高。單位今年4月以600萬元放售，再劈價54萬元，剛獲外區租客以546萬元購入，呎價約14,837元，持貨約4年帳面蝕119萬元，貶值約17.9%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，香港樓價由高峰回落逾一成，蝕讓個案多為持貨3至7年沽貨的業主，當中不少更屬移民賣樓，或因股市、經濟轉差而沽貨套現等，因為環境突然轉變而出售物業。不過，他對下半年樓市仍然樂觀，若市況回升，同類業主沽貨將會減少，蝕讓宗數亦有機會收窄。