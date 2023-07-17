【專訪】摩根資管周奐彤︰A股望國策支持　年內勢贏H股

中國今年初全面取消防疫限制，走出新冠疫情陰霾，惟近月數據顯示內地經濟復甦勢頭仍然緩慢，上半年中港股市更顯著跑輸外圍。摩根資產管理環球市場策略師周奐彤直言，目前最大問題在於市場「信心不足」，需等待更明確的政策刺激信號。但考慮到多數負面消息已反映，相信經濟數據只要略有改善，便有機會刺激市場情緒快速反彈。她預期，隨着內地更多政策支持出台，今年內A股會跑贏H股。

正當歐美等發達經濟體仍關注通脹問題之際，中國要擔心的反而是通縮，上周出爐的6月居民消費價格指數(CPI)按年持平，反映居民消費意欲仍疲弱。周奐彤指，整體市場信心偏弱的原因很多，與經濟表現也是「環環相扣」，如高企於20%以上的青年失業率、股市及樓市表現欠佳帶來的「負面財富效應」等，都會壓抑消費意欲。在此背景下，消費者或依舊「出街食餐飯、打個邊爐」，但若然是買車、置業之類的大額消費，則比以住更謹慎。

她形容，當前無論是內地消費者、企業，乃至中外市場的投資者都「信心不足」，這亦是最為關鍵的問題。話雖然此，她認為，只要內地政府能在刺激經濟方面「釋放更明確的信號」，情況理應好轉。市場正憧憬7月底中央政治局會議後有更多提振經濟增長的政策，且6月社會融資數據也好過預期，故她認為情況非一面倒悲觀。

具體有哪些措施出台，她就估計在中央堅持「房住不炒」的前提下，仍可能會推動一些與樓市相關的刺激措施，包括支援首置人士；減低供樓一族的負擔等。雖然一年期及5年期以上的貸款市場價利率(LPR)於6月各下調0.1厘，但現存按揭供款利率仍相對較高，若有相關政策出台，將加大整體對經濟的支持力度。

貨幣政策方面，她認為當前仍有不少放寬空間，亦不擔心人民幣匯價疲弱限制貨幣政策的操作。她對人民幣看法「中性」，惟承認匯率可能尚有些下行空間，因市場預期美國聯儲局本月加息0.25厘，息差擴闊將推動人民幣續貶值。惟中長期來看，雖然內地刺激經濟政策生效需時，但在歐美經濟增長動能減弱下，中國的經常帳盈餘將有助穩定人民幣的匯價。

從投資角度而言，她看好今年A股會跑贏H股，原因是H股較易受外圍環境影響，特別是歐美經濟正轉弱，對企業盈利有一定壓力；而近期中國經濟表現雖不及預期，但增長動力相對較佳，故看好有獨立行情的A股。再者，受國策支持的板塊集中在A股，理論上反彈空間更大。

她看好受惠國策的概念板塊，包括綠色經濟、國產替代、高端科技等。同時，她也看好中資科技股，因監管逐漸常態化，行業不明朗因素正消退，加上企業盈利表現不錯，在近期人工智能(AI)熱潮之下，大型科企更能受惠於AI提高盈利效率。至於其他看好的板塊，還有受惠社交應酬復常的白酒股、夏季暑熱冀提振銷量的啤酒股、電力股等。